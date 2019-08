Plusieurs millions de dollars de cocaïne échoués sur une plage en Nouvelle-Zélande

La police néo-zélandaise a mis la main sur d'importantes quantités de cocaïne sur une plage populaire à 30 km d'Auckland, mercredi soir. Au total, 19 paquets de la taille d'une cassette VHS ont été découverts, pour un montant de 3 millions de dollars néo-zélandais (1,74 millions d'euros).



"La police et la douane néo-zélandaise ont mené une opération de recherches pour détecter d'éventuels autres colis", a indiqué la police jeudi. "Il est possible que d'autres soient retrouvés, c'est pourquoi nous demandons au public de nous contacter immédiatement si c'est le cas."

Une étude mondiale sur la drogue a montré plus tôt cette année que la Nouvelle-Zélande était le pays où la cocaïne est la plus chère. Le stupéfiant s'y vend à 375 dollars le gramme, en moyenne, soit près de quatre fois plus qu'aux Etats-Unis.