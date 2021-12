Plusieurs victimes après des fusillades à Denver: le motif du tireur reste un mystère

Un homme a tué au moins quatre personnes, lundi soir, dans une série de fusillades dans et autour de la ville américaine de Denver (Colorado), ont signalé la police locale et la chaîne d'information CNN. Plusieurs personnes, dont un agent de police, ont été blessées.



Les autorités ont fait état de quatre fusillades à Denver et à Lakewood, juste à l'extérieur de la ville.

Le suspect, dont l'identité n'a pas encore été révélée, a été tué lors d'une confrontation avec la police, sans que l'on sache si celle-ci est effectivement à l'origine de sa mort ou s'il est suicidé.

Le motif de ces fusillades reste pour l'heure inconnu.