Poeti, backpackeuse française et championne de surf, décède mystérieusement en Australie

C'était "le moment le plus beau de sa vie" selon ses récentes publications sur Instagram. Ce voyage en Australie qu'elle avait entamé il y a plusieurs mois a pourtant connu une fin tragique: la jeune Française, Poeti Norac, modèle pour plusieurs marques françaises de vêtements de sport et championne de surf est décédée dans des circonstances mystérieuses.

Comme beaucoup de jeunes routards, elle rêvait d'une vie remplie de plaisirs et d'aventures. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait entamé il y a plus d'un an sur les côtes dorées de l'Australie où elle s'adonnait à sa passion: le surf.

Sur son compte Instagram, la jeune championne de surf française de 24 ans, mannequin à ses heures, partageait des photos des plus beaux endroits de l'Océanie où elle résidait depuis plusieurs mois, avait décroché un job dans une ferme et s'adonnait lors de ses temps libres à sa passion: affronter les vagues sur les plus belles plages du monde.

Décrite, comme un vrai rayon de soleil par ses amis, et comme étant toujours de bonne humeur, Poeti partageait des pensées positives sur son profil. "Peu importe combien de fois vous échouez, accrochez-vous". "Continuez de faire ce que vous aimez", "Collectionnez des moments inoubliables, pas des choses matérielles". "Soyez vous-mêmes", etc...

Rien ne portait à croire que la jeune championne de surf française de 24 ans, Poeti Norac allait disparaître tragiquement le week-end dernier. La police n'a pas souhaité révéler les circonstances du décès, selon le Daily Mail.

Ses parents dévastés auraient quitté la France pour l'Australie jeudi pour récupérer le corps de leur fille.