Pompeo accuse à nouveau Pékin de couvrir l'origine réelle du Covid-19

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a de nouveau accusé la Chine vendredi de dissimuler la vérité sur l'origine réelle du Covid-19, alors qu'une équipe de l'Organisation mondiale de la santé est arrivée jeudi à Wuhan pour enquêter sur le sujet.

Le secrétaire d'Etat américain a affirmé que des maladies semblables au Covid-19 circulaient déjà à l'automne 2019 parmi les membres du personnel d'un institut de virologie de Wuhan, ville dans laquelle le Covid-19 a été détecté pour la première fois. Mike Pompeo a également exhorté l'équipe de l'OMS à "presser le gouvernement de la Chine" sur cette "nouvelle information". "Le gouvernement des Etats-Unis a des raisons de penser que plusieurs chercheurs à l'intérieur de (l'Institut de virologie de Wuhan) sont tombés malades à l'automne 2019, avant l'identification du premier cas de l'épidémie, avec des symptômes compatibles à ceux, à la fois du Covid-19, et de maladies saisonnières courantes", a-t-il affirmé. Selon Mike Pompeo, cette information est en contradiction avec les affirmations selon lesquelles aucun membre du personnel de l'institut n'avait contracté le Covid-19 ou des virus apparentés. "Pékin continue aujourd'hui de retenir des informations vitales dont les scientifiques ont besoin pour protéger le monde de ce virus mortel, et du prochain", a-t-il soutenu. Le Covid-19 a été détecté pour la première fois à Wuhan à la fin 2019 et s'est depuis répandu à travers le monde faisant plus de deux millions de victimes, et contaminant des dizaines de millions de personnes. (Belga)