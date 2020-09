Pompeo appelle le pape au "courage" pour combattre les persécutions religieuses

(Belga) Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a appelé mercredi à Rome le pape François à faire preuve de "courage" pour combattre les persécutions religieuses, en particulier face à la Chine avec laquelle le Vatican est sur le point de renouveler un accord sur la nomination des évêques.

"J'appelle tous les chefs religieux à trouver le courage d'affronter les persécutions religieuses de leur propres communautés, et celles d'autres fois", a déclaré Mike Pompeo au cours d'un séminaire, en présence de l'archevêque britannique Paul Gallagher, en charge des relations du Vatican avec les autres Etats. "Les dirigeants chrétiens doivent défendre leurs frères et soeurs", a-t-il ajouté après une violente charge contre Pékin qu'il accuse de réprimer ses minorités catholique et musulmane ouïghour. "Nulle part ailleurs qu'en Chine la liberté de culte n'est aussi attaquée", selon Mike Pompeo, qui a cité à plusieurs reprises l'engagement du pape Jean-Paul II dans les années 1980 contre le bloc soviétique au nom de ce que le souverain pontife polonais appelait "le risque de la liberté". "Puissent l'Eglise, et tous ceux qui savent que nous rendons des comptes à Dieu à la fin, être aussi audacieux à notre époque", a martelé le chef de la diplomatie américaine. Les relations entre les Etats-Unis et le Vatican sont tendues depuis la signature en septembre 2018 d'un accord "provisoire" historique entre le Saint-Siège et Pékin sur la nomination d'évêques. L'accord, voulu par le pape pour recoller une Eglise chinoise scindée en deux (les Eglises officielle et clandestine), lui donne le dernier mot pour nommer des évêques chinois et deux prélats ont été ainsi choisis depuis l'accord. Mike Pompeo ne rencontrera pas François à quelques semaines des élections présidentielles américaines. Un tête à tête n'a du reste jamais été au programme, précise une source vaticane. Il sera en revanche reçu jeudi au Vatican par son numéro deux, le cardinal Pietro Parolin. (Belga)