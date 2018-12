Portugal: un ex-procureur condamné pour des pots-de-vin angolais

(Belga) Un ancien procureur portugais a été condamné vendredi à six ans et huit mois de prison ferme pour avoir reçu des pots-de-vin de l'ancien vice-président angolais Manuel Vicente, qui lui n'a pas eu à répondre de ces accusations devant le tribunal de Lisbonne.

L'affaire avait provoqué des tensions diplomatiques entre le Portugal et l'Angola, une de ses anciennes colonies africaines, jusqu'à ce que la justice portugaise accepte en mai dernier de transférer la procédure concernant M. Vicente aux autorités de Luanda. Selon le jugement rendu vendredi, l'ex-procureur Orlando Figueira a été condamné pour corruption passive pour avoir reçu environ 760.000 euros et un emploi de faveur en échange du classement de deux enquêtes visant l'ex-responsable angolais. Ces enquêtes ouvertes en 2011 portaient sur des soupçons de blanchiment d'argent et des fait présumés remontant à l'époque où M. Vicente était à la tête de la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol. M. Vicente a plusieurs fois réfuté ces accusations. L'avocat qui le représentait au Portugal, Paulo Amaral Branco, a été condamné vendredi pour corruption passive et a écopé d'une peine de quatre ans et quatre mois de prison avec sursis. (Belga)