Possible débat parlementaire sur le mariage homosexuel en Chine

(Belga) Une éventuelle légalisation du mariage homosexuel figure parmi les principales suggestions faites par les Chinois aux législateurs de leur pays pour amender le code civil, a révélé un porte-parole du parlement à Pékin.

L'opinion de la population de base a été sollicitée en novembre par sa Commission des affaires juridiques, dans la perspective d'une réunion prévue pour la semaine prochaine en vue de discuter de mises à jour du code civil. Plus de 237.00 suggestions ont été reçues à ce sujet via internet, a révélé le porte-parole de cette commission, Yue Zhongming, au cours d'une conférence de presse vendredi. Les auteurs de ces messages réclamaient notamment de clarifier la "définition de famille proche (...) et de légaliser la mariage entre personnes du même sexe", a dit M. Yue. Il n'a pas précisé cependant si le mariage homosexuel serait inclus dans le projet final sur le code civil, sur lequel les parlementaires doivent se pencher du 23 au 28 décembre. Bien que l'homosexualité ait été décriminalisée en 1997 et que celle-ci ait été officiellement retirée en 2001 de la liste des maladies mentales, le mariage entre personnes du même sexe reste illégal en Chine. Ces dernières années encore, des discussions sur le sujet ont été censurées sur les réseaux sociaux et les censeurs ont interdit la représentation de l'homosexualité au cinéma et même empêché la vente en ligne d'articles arc-en-ciel. L'annonce selon laquelle les parlementaires envisageaient d'inclure le mariage homosexuel dans la révision du code civil a déclenché des débats enflammés en ligne, révélant la division de l'opinion à ce sujet. (Belga)