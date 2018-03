Pour Barack Obama, la Corée du Nord est une "menace réelle": "Individuellement, aucun pays ne pourra résoudre ce problème"

La Corée du Nord représente une "menace réelle" pour laquelle le seul remède est la coopération internationale, a jugé dimanche l'ancien président américain Barack Obama lors d'une visite au Japon.

M. Obama a également déclaré que Washington devait assurer la présence de systèmes de défense antimissiles pour protéger la région d'éventuelles attaques balistiques nord-coréennes.



"La Corée du Nord est une vraie menace", a-t-il dit dans un discours à Tokyo. Elle a mis au point un programme d'armements et d'acheminement de ces armements "qui représente une menace significative pas seulement pour la région mais aussi pour le monde entier".



"Pour l'instant, nous n'avons pas vu autant de progrès qu'on aurait pu le souhaiter. Mais la chose importante à reconnaître, c'est qu'individuellement aucun pays ne pourra résoudre ce problème aussi efficacement que si nous travaillons tous ensemble", a souligné l'ancien occupant de la Maison Blanche.



"Un pays déconnecté du monde"



La Corée du Nord est "un pays qui est si éloigné de la norme internationale et si déconnecté du reste du monde" qu'il est particulièrement compliqué de faire pression sur elle, a-t-il aussi relevé.



Sous sa présidence, Washington observait une politique dit de "patience stratégique" envers Pyongyang dans l'espoir que les sanctions lui feraient entendre raison et le contraindrait à renoncer à ses ambitions nucléaires.



Mais durant cette période, les progrès réalisés par la Corée du Nord en matière de bombes nucléaires et de missiles balistiques ont largement démontré l'inefficacité de la politique des sanctions.



M. Obama effectue une tournée en Asie qui l'a déjà conduit à Singapour, en Nouvelle-Zélande et en Australie.