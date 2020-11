Pour l'Iran, Biden offre à Washington une occasion "de se rattraper"

(Belga) Joe Biden élu, les Etats-Unis ont désormais "une occasion de se rattraper" après leurs "erreurs passées" vis-à-vis de l'Iran, a déclaré dimanche le président iranien Hassan Rohani.

"Le futur gouvernement américain a maintenant une occasion de se rattraper après les erreurs passées et de revenir sur la voie de l'adhésion aux engagements internationaux et au respect du droit international", a déclaré M. Rohani, selon un communiqué officiel. Ennemis de plus de 40 ans, l'Iran et les Etats-Unis se sont retrouvés par deux fois au bord de la guerre depuis juin 2019, sur fond de tensions dans le Golfe et autour de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. Le président américain sortant Donald Trump a dénoncé unilatéralement ce pacte en 2018 et engagé une politique de "pression maximale" contre l'Iran à coup de sanctions économiques ayant plongé l'économie iranienne dans une récession sévère. En riposte, Téhéran s'est affranchi depuis mai 2019 de la plupart de ses engagements clef pris à Vienne. Pendant la campagne présidentielle aux Etats-Unis, M. Biden a indiqué qu'en cas de victoire à l'issue du scrutin du 3 novembre, il comptait proposer "à l'Iran une voie crédible de retour à la diplomatie" en vue de réintégrer les Etats-Unis au sein de l'accord de Vienne. "La politique nuisible et erronée du gouvernement (Trump) au cours des trois dernières années a non seulement été condamnée par des peuples du monde entier mais a également été combattue par sa propre population, notamment lors de l'élection", a jugé M. Rohani, selon le communiqué publié par la présidence iranienne. "Le peuple iranien, par sa résistance héroïque contre la guerre économique imposée (par Washington), a prouvé que la politique américaine de pression maximale était vouée à l'échec", a-t-il ajouté. (Belga)