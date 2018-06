Pour la Corée du Sud, l'accord de Singapour met "fin à la Guerre froide"

(Belga) Le président sud-coréen Moon Jae-in a salué mardi l'accord de Singapour comme un "événement historique ayant mis fin à la Guerre froide".

"L'accord de Santosa du 12 juin restera dans l'Histoire mondiale comme un événement ayant mis fin à la Guerre froide", a déclaré Moon après la rencontre historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Il a rendu hommage à Kim Jong Un et à Donald Trump pour leur "courage et leur résolution", mettant selon lui aux deux Corées de tourner la page d'un "passé sombre, fait de guerre et de confrontations". Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un relance les espoirs d'une fin officielle de la guerre de Corée, qui s'était achevée en 1953 par un armistice mais non par un traité de paix. Les racines de ce conflit remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après le départ de l'occupant japonais en 1945, la Corée est divisée en deux zones: l'une dans le nord sous influence soviétique et l'autre dans le sud sous protection américaine, en faisant aujourd'hui un legs de la Guerre froide.