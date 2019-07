Pour la première fois, les chutes du Niagara s'illuminent aux couleurs du drapeau belge (vidéo)

Les chutes du Niagara, situées à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, ont été illuminées pour la première fois en noir-jaune-rouge en hommage à la Fête nationale belge, indique samedi soir (heure locale) l'ambassade de Belgique au Canada. Plusieurs ressortissants nationaux y vivant, de même que des dignitaires locaux, ont pu assister à ce spectacle lumineux coloré.



Les chutes emblématiques, dont le public européen prenait pour la première fois connaissance au XVIIe siècle au travers des dessins et récits de voyage du père Louis Hennepin, missionnaire et explorateur belge, ont ainsi brièvement retrouvé une touche belge. "Nous voulions marquer le coup de ce 80e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Nous avions proposé l'idée à nos amis canadiens qui ont très rapidement accepté", explique l'ambassadeur Johan Verkammen au micro de Valentin Danré pour Bel RTL.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.