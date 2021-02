Pour le milliardaire Jared Isaacman, l'ère du tourisme spatial est ouverte

D'ici la fin de l'année, Jared Isaacman, jeune milliardaire américain féru de pilotage et passionné par l'exploration spatiale, devrait tourner autour de la Terre aux commandes d'une mission spatiale entièrement composée de "touristes", grâce à une fusée Falcon 9 de SpaceX affrétée à ses frais.

Baptisée Inspiration4, la mission sera la première du genre à n'envoyer dans l'espace que des "civils", sans aucun astronaute professionnel pour les épauler, souligne-t-il. "C'est le premier pas vers un monde où tout un chacun peut voyager dans les étoiles", s'enthousiasme Jared Isaacman, sourire jusqu'aux oreilles en expliquant son projet à l'AFP devant le siège de SpaceX à Hawthorne, dans la banlieue de Los Angeles.

Le milliardaire, patron de l'entreprise financière Shift4 Payments - qu'il a créée à l'âge de 16 ans dans son sous-sol - est un pilote expérimenté, qualifié pour voler sur des appareils militaires. Il détient un record de tour du monde en jet (62 heures) et a fondé en 2012 une société prodiguant notamment des formations aux pilotes de l'armée de l'air américaine, Draken International.

"Je suis passionné par l'espace et l'aviation depuis aussi longtemps que je m'en rappelle. Lorsque j'étais en maternelle, je me souviens que je regardais un livre sur la navette spatiale et que j'ai dit à mon institutrice qu'un jour, j'irai dans l'espace", raconte-t-il.

Si tout se passe comme prévu, son rêve d'enfant sera exaucé au cours du dernier trimestre 2021.

Et c'est un plaisir que Jared Isaacman a décidé de partager avec des anonymes auxquels il offre les trois sièges à ses côtés à bord de la capsule Dragon, le même modèle que celle qui a réussi en novembre dernier à mettre en orbite quatre astronautes en route vers la Station spatiale internationale (ISS).

- Des "gens comme les autres" -

"Ce qu'il y a sans doute de plus enthousiasmant dans cette mission, c'est que nous ouvrons le processus de sélection aux gens comme les autres. Il y en a qui se promènent aujourd'hui et qui ne se rendent pas compte que, dans trente jours, ils se prépareront à enfiler une combinaison spatiale", lance le milliardaire de 37 ans.

L'idée est d'avoir "un équipage qui reflète les valeurs clefs de cette mission". Le premier siège, celui de "l'espoir", ira donc à une femme qui a survécu à un cancer lorsqu'elle était enfant après avoir été soignée à l'hôpital de la fondation St Jude, spécialisé dans les maladies infantiles.

Dans le cadre de son projet spatial, Jared Isaacman organise une levée de fonds pour cette fondation et c'est à un donateur qui sera tiré au sort qu'ira le siège de la "générosité". Le milliardaire a annoncé qu'il donnerait de son côté 100 millions de dollars à St Jude, qui s'ajoutent à la somme - confidentielle - qu'il débourse pour financer la mission.

Le dernier siège, qui symbolise la "prospérité", sera attribué à une personne souhaitant lancer son entreprise et capable d'expliquer "comment elle va changer le monde".

Le concours est ouvert aux habitants des Etats-Unis de plus de 18 ans mais ne nécessite pas d'aptitudes physiques ou techniques hors du commun, insiste M. Isaacman.

Elon Musk, le patron de SpaceX, "l'a dit hier, si vous êtes capable d'aller sur des montagnes russes qui secouent vraiment beaucoup, vous devriez être capable de voler dans la capsule Dragon", s'amuse-t-il.

Le processus de sélection des astronautes de la Nasa est si sélectif "que vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre" que d'être retenu mais ce n'est pas le cas ici, insiste le "chef de mission".

La mission est prévue pour durer plusieurs jours et les touristes spatiaux ne se contenteront pas de regarder le paysage en tournant en orbite basse autour de la Terre toutes les 90 minutes. "Nous avons l'intention de passer beaucoup de temps à travailler sur des expériences", pour le compte de St Jude ou d'autres organisations, explique-t-il.

A l'issue de la mission, la capsule fera son entrée dans l'atmosphère pour un amerrissage au large des côtes de la Floride.

Jared Isaacman n'exclut pas ensuite d'envoyer d'autres touristes dans l'espace: "En cas de succès, il va y avoir un nombre incroyable de gens qui vont saisir l'opportunité de s'envoler et d'explorer les étoiles!"