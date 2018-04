Pour le pape, un catholique exemplaire doit s'ouvrir aux migrants

Le pape François a lancé un ferme avertissement à "certains catholiques" qui restent sourds à ses appels à accueillir les migrants, dans un texte présentant une longue liste de recommandations pour tendre vers "la sainteté", présenté lundi.

En cinq années de pontificat, le pape argentin de 81 ans a été le chantre des pauvres, des exploités économiques et des migrants, en martelant sans relâche les vertus de la miséricorde et de la justice sociale, des idéaux au centre de cette troisième "exhortation apostolique" signée de sa main.

Dans la tradition catholique, tous les baptisés sont appelés à devenir des saints à travers des petits gestes quotidiens, même si la quasi-totalité d'entre eux ne figureront jamais parmi les célèbres canonisés reconnus officiellement par l'Eglise après leur mort.

Le chef des près de 1,3 milliard de catholiques de la planète adresse à ces "saints de la porte d'à côté" ou saints "de la classe moyenne" une centaine de pages de recommandations, qui rassemblent nombre d'idées déjà évoquées dans ses prêches.

Et il rétorque durement aux catholiques rivés sur les traditionnels dossiers éthiques de l'Eglise et dubitatifs sur ses appels récurrents à un large accueil des migrants.

"Certains catholiques affirment" que la situation des migrants est "un sujet secondaire à côté des questions +sérieuses+ de la bioéthique", note le pape.

"Qu'un homme politique préoccupé par ses succès dise une telle chose, on peut arriver à le comprendre; mais pas un chrétien", attaque-t-il.

Citant l'Ancien testament qui recommande d'accueillir les étrangers à bras ouverts, François ajoute, tranchant: "Il ne s'agit pas d'une invention d'un pape ou d'un délire passager".

Certes, il n'oublie pas la bioéthique quand il évoque la nécessité d'une défense "sans équivoque, ferme et passionnée" de l'enfant à naître. Mais il se presse d'ajouter que "la vie des pauvres qui sont déjà nés" est elle aussi "sacrée".

François a intitulé son appel "Gaudete et exsultate" (réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse) car il exalte en particulier l'humour et la joie de vivre.

La sainteté peut être atteinte en s'occupant simplement de ses proches, en accomplissement honnêtement son travail, "en faisant silence devant les défauts de ses frères", explique-t-il.

- Zapping et diable -

Pour orienter les catholiques, il se réfère aux préceptes de l'un des passages les plus connus du Nouveau testament, les "Béatitudes", même si "c'est mal vu, suspecté, ridiculisé" dans le monde actuel.

Le pape prône ainsi la douceur qu'il oppose au "règne de l'orgueil et de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s'élever au-dessus des autres".

Il recommande "la justice pour les pauvres et les faibles", même si "la réalité nous montre combien il est facile d'entrer dans les bandes organisées de la corruption".

Parmi les obstacles contemporains à une vie catholique exemplaire, il énumère "la négativité et la tristesse", "l'individualisme" et "de nombreuses formes de fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le marché religieux actuel".

Réaliste, il constate aussi que la sphère religieuse est souvent anéantie par "les nouveautés constantes des moyens technologiques, l'attraction des voyages, les innombrables offres de consommation".

Le pape, qui n'a ni ordinateur ni télévision, mais des dizaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, insiste particulièrement sur les effets d'une société hyper connectée.

"La consommation de l'information superficielle et les formes de communication rapide et virtuelle peuvent également être un facteur d'abrutissement", dit-il.

Et de s'inquiéter pour ces jeunes exposés "au zapping constant", naviguant "sur deux ou trois écrans simultanément" afin d'interagir sur différents lieux virtuels.

Enfin le pape argentin n'oublie pas d'évoquer longuement les "tentations du diable", "un être personnel qui nous harcèle" avec sa haine et ses vices. Pour prévenir que "le chemin vers la sainteté est une lutte constante".