Pour les jeunes israéliens et palestiniens, le "conflit ne se réglera jamais" (sondage CICR)

La majorité des millennials israéliens et palestiniens pensent que le conflit israélo-palestinien ne "se réglera jamais", révèle une enquête du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) publiée jeudi.

Sur les 16.000 jeunes de 16 nationalités interrogés, les Israéliens et les Palestiniens sont ceux qui sont "les plus pessimistes" pour ce qui a trait aux "perspectives de paix", explique le CICR.

Selon cette institution, plus de trois Israéliens sur cinq (65%) pensent que la paix ne se concrétisera jamais –-taux le plus "pessimiste" des pays sondés-- tandis qu'il y a un peu plus d'espoir chez les jeunes Palestiniens (52%).

Pour cette étude, le CICR a interrogé des jeunes âgés 20 à 35 ans de huit pays en "paix" et huit pays "en conflit" pour "explorer les différents points de vue des millennials sur les conflits, l'avenir de la guerre et les valeurs qui sous-tendent le droit international humanitaire".

Les résultats indiquent "que les millennials sont stressés face à l'avenir, que les tensions accrues au Moyen-Orient risquent d'approfondir ces craintes" et que près de la moitié pensent qu'il est "plus probable qu'improbable qu'il y ait une troisième guerre mondiale".

Les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens autour de la solution dite à deux Etats --israélien et palestinien-- coexistant l'un à côté de l'autre sont au point mort.

Les Palestiniens, qui boycottent l'initiative américaine pour résoudre le conflit, accusent l'administration Trump d'avoir rompu avec le "consensus international" en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël et en soutenant la colonisation de la Cisjordanie occupée.