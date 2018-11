Pour Macron, l'Europe doit bâtir l'autonomie de sa défense

(Belga) L'Europe doit "bâtir l'autonomie" de sa défense plutôt qu'acquérir des armements produits par les États-Unis, prône Emmanuel Macron dans une interview à CNN dimanche. La Belgique a récemment décidé d'acheter des avions de combat F-35 américains. Cette décision va "stratégiquement a contrario des intérêts" de l'Europe, a déploré le président français.

"Je ne veux pas voir les pays européens augmenter le budget de la défense pour acheter des armes américaines ou autres, ou des matériels issus de votre industrie", affirme en anglais le président français dans un extrait de cet entretien. "Si nous augmentons notre budget, c'est pour bâtir notre autonomie." M. Macron s'était montré conciliant samedi en recevant à l'Élysée Donald Trump, au lendemain d'un tweet très agressif du président américain contre le voeu formé par le président français de voir émerger une "véritable armée européenne". Il redit dimanche à CNN partager la volonté de son homologue américain d'un "meilleur partage du fardeau" financier de l'Otan entre Américains et Européens. "Je suis d'accord avec cela, et en vue d'un meilleur partage du fardeau, nous avons tous besoin de plus d'Europe." Donald Trump exhorte régulièrement les pays européens membres de l'Otan à augmenter leurs dépenses militaires, estimant que les États-Unis paient une trop grande part du budget de l'alliance atlantique. De son côté, Emmanuel Macron pense, comme notamment la chancelière allemande Angela Merkel, que l'Europe doit développer l'autonomie de sa défense face au retrait croissant des États-Unis. Cette position n'est pas unanime en Europe. La Belgique a ainsi récemment décidé d'acheter des avions de combat F-35 américains plutôt qu'européens, allant "stratégiquement a contrario des intérêts" du Vieux continent, a déploré le président français. (Belga)