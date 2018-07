Pour payer leur loyer, deux colocataires décident de louer leurs matelas gonflables: ils vont devenir millionnaires

Eté 2008: des colocataires de San Francisco décident de se faire un peu d'argent en s'improvisant "Bed and Breakfast". Dix ans plus tard, Airbnb a bouleversé la location touristique, au grand dam du secteur hôtelier et de nombreuses villes touristiques.



Voici un résumé des principales dates qui ont marqué l'explosion d'Airbnb:



Matelas gonflables



- Fin 2007, Brian Chesky et Joe Gebbia ont une idée pour les aider à payer leur loyer: louer leurs matelas gonflables et faire de leur appartement un "Bed and Breakfast" ("B n' B") le temps d'un congrès à San Francisco, qui manque alors de chambres d'hôtel pour répondre à la demande.



- Avec un ancien colocataire, Nathan Blecharczyk, ils lancent "Air Bed and Breakfast", qui ouvre un site internet en août 2008.



- En mars 2009, l'entreprise prend le nom de Airbnb, avec l'idée de devenir bien plus qu'une plateforme de réservation de matelas gonflables et finit par lever, après avoir essuyé de nombreux refus, 600.000 dollars auprès d'un fonds d'investissement.



- En 2011, Airbnb revendique une présence dans 89 pays et plus d'un million de réservations de nuitées. La start-up continue à séduire les investisseurs et entre dans le club des "licornes", ces entreprises non cotées en Bourse dépassant le milliard de dollars de valorisation.



- En juin 2012, Airbnb franchit la barre des 10 millions de nuitées, dont les trois-quarts en dehors des Etats-Unis.



- La même année, Airbnb commence à faire face à des cas d'appartements endommagés par des locataires peu scrupuleux et met alors en oeuvre la "Garantie Hôte", assurance qui couvre les loueurs jusqu'à un million de dollars (ou 800.000 euros) en cas de dommages.



Fronde



- Progressivement, Airbnb commence à faire face à une fronde croissante des municipalités (Paris, Berlin, Barcelone...) et des hôteliers, qui s'inquiètent de voir des logements privés se transformer de facto en hôtels, privant les habitants de logements, favorisant la spéculation immobilière et créant un manque à gagner pour le secteur hôtelier traditionnel.



- En septembre 2016, Airbnb boucle un nouveau tour de table auprès d'investisseurs, qui valorisent la compagnie à 30 milliards de dollars.



- En novembre 2016, Airbnb lance "Expériences", des visites guidées ou des sorties par exemple, que le voyageur peut réserver auprès d'un hôte Airbnb. La plateforme ouvrira progressivement d'autres services, notamment via un partenariat avec la plateforme de réservation de tables au restaurant Resy. Il propose aussi de plus en plus de catégories d'hébergements, comme des locations de luxe ou même des petits hôtels indépendants.



- Début 2017, Airbnb annonce son intention de renforcer fortement sa présence en Chine, où il s'appellera "Aibiying".



- Selon la presse, Aibnb a réalisé en 2017 un bénéfice de 93 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards.



- En avril 2018, la ville de Paris annonce qu'elle poursuit en justice les plateformes Airbnb et Wimdu, accusées de ne pas respecter la loi visant à limiter le nombre de locations. Des amendes existent pour les loueurs et les plateformes qui ne respectent pas leurs obligations.



- Juin 2018, Airbnb doit suspendre une grande majorité de ses annonces au Japon, en raison d'une nouvelle loi qui exige notamment que les loueurs saisonniers enregistrent leur logement auprès des autorités, une obligation qui existe déjà à Paris, son premier marché, depuis fin 2017.



- Depuis le 1er juillet 2018, Airbnb collecte directement la taxe de séjour dans les 23.000 communes françaises qui l'appliquent, un système inauguré à Paris en 2015.



- Aujourd'hui, Airbnb dit proposer 4,5 millions d'hébergements dans 81.000 villes réparties dans 191 pays.