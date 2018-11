Pour Trump, Ben Laden aurait dû être capturé "bien plus tôt"

Le président américain Donald Trump a estimé lundi qu'Oussama Ben Laden, tué par un commando américain au Pakistan en mai 2011, aurait dû être capturé bien plus tôt, s'en prenant à ses prédécesseurs et au Pakistan.

"Bien sûr que nous aurions dû capturer Oussama Ben Laden bien plus tôt", a tweeté le président américain, évoquant le chef d'Al-Qaïda et instigateur des attentats du 11 septembre 2001.

"J'avais mentionné son nom dans mon livre juste avant les attaques contre le World Trade Center", a-t-il ajouté, dénonçant en particulier l'attitude de son prédécesseur démocrate Bill Clinton.

"Nous avons payé des milliards de dollars au Pakistan et ils ne nous ont jamais dit qu'il vivait là-bas", a-t-il poursuivi, au lendemain de déclarations similaires sur Fox News où il affirmait que "tout le monde savait au Pakistan" que le chef d'Al-Qaïda vivait sur le sol pakistanais, ce qu'Islamabad a toujours nié.

Dans cet entretien, M. Trump avait aussi défendu l'annulation d'aide au Pakistan parce que ce pays ne fait selon lui "rien, rien du tout" pour l'Amérique.

Début janvier, le président américain avait déjà accusé de mensonges et de duplicité le Pakistan, qui a rejoint les Etats-Unis en 2001 dans leur guerre contre le terrorisme.

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a dénoncé lundi avec véhémence cette nouvelle "tirade" de Donald Trump.

"Cette guerre a fait 75.000 victimes au Pakistan et a causé 123 milliards de dollars de pertes à l'économie" nationale, a-t-il écrit dans une série de tweets. "Cette guerre a eu un impact dramatique sur la vie de Pakistanais ordinaires", a-t-il insisté, qualifiant de "minuscule" la somme de 20 milliards de dollars reçue selon lui des Etats-Unis.

De son côté, Robert O'Neill, ex-membre de l'unité d'élite des Navy Seals qui affirme être l'homme ayant abattu Oussama Ben Laden , a sèchement répondu au président américain.

"La mission visant à capturer Ben Laden était un effort des deux partis (républicain et démocrate). Nous voulions tous y arriver le plus tôt possible", a tweeté celui qui s'est depuis lancé dans une carrière d'expert en sécurité et intervient régulièrement sur la chaîne Fox News.

Après des mois d'enquête et de surveillance, le président américain Barack Obama avait donné, au printemps 2011, le feu vert pour l'opération « Geronimo », qui allait aboutir à l'élimination de l'ennemi public numéro un des Etats-Unis dans sa villa cossue d'Abbottabad, paisible ville de garnison à 80 km de la capitale pakistanaise Islamabad.

Ben Laden avait disparu des écrans radars en 2001 dans les montagnes de Tora Bora, dans l'est de l'Afghanistan. De nombreux analystes le croyaient terré dans des caches reculées des zones tribales de l'ouest du Pakistan, frontalières de l'Afghanistan