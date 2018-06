Pour Trump de retour aux Etats-Unis, il n'y a "plus de menace nucléaire" nord-coréenne

Le président américain Donald Trump est rentré mercredi matin à Washington au lendemain de son sommet historique avec le dirigeant Kim Jong Un à Singapour, se félicitant à son arrivée qu'il n'y avait "plus de menace nucléaire" nord-coréenne.

L'avion présidentiel Air Force One s'est posé à l'aube sur la base aérienne d'Andrews, en banlieue de Washington.

Donald Trump, col ouvert et vêtu d'une veste de costume, s'est immédiatement engouffré dans une limousine. Il avait quitté la capitale américaine vendredi pour se rendre au sommet du G7 de La Malbaie (Canada) d'où il avait directement rejoint la cité-Etat, à l'autre bout du monde, pour rencontrer l'homme fort de Pyongyang.

Alors que l'avion présidentiel atterrissait, le président américain n'a pas dérogé à ses tweets matinaux habituels.

"Je viens d'atterrir. Un long voyage mais tout le monde peut dorénavant se sentir davantage en sécurité que le jour où j'ai pris mes fonctions", se félicite-t-il dans l'un d'eux. "Il n'y a plus de menace nucléaire de la Corée du Nord. Rencontrer Kim Jong Un était une expérience intéressante et très positive. La Corée du Nord a un grand potentiel pour l'avenir".

"Avant de prendre mes fonctions, les gens pensaient que nous allions entrer en guerre avec la Corée du Nord. Le président Obama disait que la Corée du Nord était notre plus gros et plus dangereux problème. Ce n'est plus le cas. Dormez bien ce soir", ajoute-t-il dans un autre tweet.

Malgré le retentissement médiatique du sommet, ses résultats tangibles, notamment sur le thème clef de la dénucléarisation, suscitaient des doutes de la part des observateurs. La formulation de la déclaration commune reste très vague et reprend de précédents engagements du régime nord-coréen jamais mis en oeuvre.