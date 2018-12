Pourparlers entre pays arabes et Washington sur des "arrangements sécuritaires"

(Belga) Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir a fait état dimanche à Ryad de pourparlers en cours entre des pays arabes et Washington sur de nouveaux "arrangements en matière de sécurité" dans la région pour la protéger contre toute "agression externe".

"L'objectif est de parvenir à des arrangements en matière de sécurité au Moyen-Orient à même de protéger la région de toute agression externe (...) et renforcer les relations entre les Etats-Unis et les pays de la région", a déclaré M. Jubeir lors d'une conférence de presse en clôture du sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Répondant à une question sur des informations de presse faisant état de discussions pour créer une alliance militaire arabo-américaine face à l'Iran, il a affirmé que "des pourparlers se poursuivent entre les Etats-Unis et les Etats du Golfe autour de cette question". "Des idées prennent forme actuellement", a-t-il ajouté. "C'est un travail continu que les deux parties veulent voir réussir", a-t-il encore dit, précisant que cette alliance inclurait également l'Egypte et la Jordanie et porterait le nom de MESA ou Middle East Strategic Alliance (Alliance stratégique du Moyen-Orient). Des informations de presse ont indiqué ces derniers mois qu'une alliance arabo-américaine anti-iranienne pourrait voir le jour, et qu'elle fonctionnerait comme l'Otan.