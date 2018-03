Pourquoi certaines personnes portent-elles des chaussettes dépareillées ce mercredi?

Ne soyez pas surpris si vous croisez quelqu'un dont les chaussettes ne sont pas assorties. Ce mercredi. C'est sans doute fait exprès, c'est une des actions menées pour sensibiliser à la différence en cette journée mondiale de la trisomie 21.

Nous sommes le 21 mars, c’est la journée mondiale de la trisomie 21. Et aux Etats-Unis, la marque Gerber a choisi Lucas, un an, porteur de trisomie 21 comme égérie de sa marque. Il existe d’ailleurs bien d’autres exemples d’intégration d’enfants handicapés dans des pubs ou des campagnes, pour Fisher-Price ou McDonald’s. Les enfants trisomiques sont-ils autant visibles chez nous en Belgique ? "Les campagnes de publicité qui intègrent des personnes avec un handicap, c’est bien, mais ça reste quand même du marketing, finalement ça ne change pas notre manière de vivre ensemble. Ça permet peut-être d’en parler à un moment donné et dire : ‘Ah tiens, tu as vu les nouvelles effigies, c'est un petit garçon avec une trisomie 21’, c’est très bien. Mais est-ce que ça permet d’aller plus loin ? J’en doute un peu", a réagi Thomas Dabeux, représentant de l’ASBL Inclusion, au micro d’Alice Mugier pour Bel RTL.





"Elles sortent beaucoup plus de leur environnement confiné"



Anne, mère de deux enfants atteints de trisomie, a, elle, vu les perceptions changer. "Moi, je crois que dans l’évolution des mentalités, il y a un net progrès par rapport à il y a une quarantaine d’années. On les montre beaucoup plus, elles sortent beaucoup plus de leur environnement confiné, elles sont mieux connues. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais les mentalités ont évolué".