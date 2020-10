Pourquoi des Thaïlandais ont adopté le salut à trois doigts des "Hunger Games"

Le salut à trois doigts de la série de films "The Hunger Games" qu'ont osé faire des manifestants thaïlandais au cortège royal cette semaine est devenu un symbole de la contestation dans le royaume ces dernières années.

Ce geste signale le soutien au mouvement pro-démocratie thaïlandais mais aussi la colère envers l'establishment militaire royaliste à un moment où les inégalités se creusent.

Ce salut est apparu en 2014 comme un signe de défiance envers le régime militaire qui s'était emparé du pouvoir, suspendant tout processus démocratique, et avait réprimé la liberté d'expression.

Le leader du putsch, l'ancien chef de l'armée Chan-O-Cha, est à présent Premier ministre et la principale cible des manifestants qui osent désormais parler d'une réforme de la royauté thaïlandaise, à la tête d'une fortune fabuleuse.

Dans la série de films et de livres "The Hunger Games", des habitants d'une dystopie située dans une Amérique du Nord du futur sont contraints de participer à un jeu télévisé dont un seul participants doit sortir vivant. Ils utilisent ce salut comme un signe de remerciement, d'admiration et d'adieu à quelqu'un qu'ils aiment.

Mais ce geste devient ensuite un symbole de révolte contre leurs riches oppresseurs qui vivent dans une capitale protégée par une armée.

- fossé entre riches et pauvres -

Ce récit a eu beaucoup d'écho en Thaïlande où une grande partie de la richesse du pays est entre les mains d'une petite minorité à Bangkok et où les généraux ont orchestré une série de coups d'Etat pour protéger leurs intérêts.

Après le coup d'Etat de 2014, les mouvements pro-démocratie thaïlandais ont utilisé des tactiques innovantes pour contourner l’interdiction des rassemblements.

Certains ont distribué des sandwiches pour des pique-niques impromptus. D'autres ont donné des exemplaires du roman d'anticipation "1984" de George Orwell.

Mais c'est ce signe à trois doigts issu des "Hunger Games" qui a frappé leur imagination et est devenu le symbole du mouvement pro-démocratie.

Les années suivantes, il a été fréquemment utilisé, par des foules de manifestants ou par des militants lors d'audience au tribunal ou d'interpellations par la police.

Pour Jenny, qui a rejoint les manifestations de cette année coïncidant avec la crise économique provoquée par le coronavirus, ce salut symbolise l'aspiration à plus de démocratie et la colère populaire.

"En Thaïlande, il n'y a qu'un groupe de gens qui a beaucoup de pouvoir (...) et un énorme fossé entre les riches et les pauvres", explique-t-elle à l'AFP, en refusant de dévoiler son nom de famille de peur de représailles.

Mais elle n'avait jamais imaginé que les trois doigts seraient brandis devant la monarchie, une institution protégée de toute intrusion et critique par une loi de lèse-majesté draconienne.

Mardi et mercredi, des manifestants ont fait ce geste devant les cortèges de la reine Suthida et du roi Maha Vajiralongkorn, dans un geste de défi inédit contre la monarchie.

"Avant, quand les membres de la famille royale passaient en voiture, on ne pouvait même pas marcher dans ce quartier. Nous devions nous interrompre et nous agenouiller", note Jenny.

"C'est un grand changement (...) nous brisons des tabous".

Le salut a aussi commencé à se répandre à l'étranger.

Ces dernières années, des militants de Thaïlande, Hong Kong et Taïwan, qui s'opposent à l'autoritarisme chinois, ont formé un mouvement en ligne surnommé "l'alliance du thé au lait" à cause de l'attirance des trois territoires pour cette boisson sucrée.

Des mèmes montrant ce salut à trois doigts se sont répandus sur les réseaux sociaux et les forums, devenant un signe de ralliement dans la région.