Pourquoi le sprinteur Christian Coleman a-t-il été blanchi par les autorités antidopage ?

Menacé de deux ans de suspension pour manquements aux obligations de localisation, le sprinteur américain Christian Coleman pourra finalement participer aux Mondiaux d'athlétisme de Doha (27 septembre–6 octobre). Une lecture à la lettre du règlement de l'Agence mondiale antidopage lui a permis d'éviter le pire à quelques jours près.

- Quelles obligations de localisation pour les sportifs ? -

Inscrit sur le groupe cible de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), l'Américain Christian Coleman doit, comme des milliers de sportifs à travers le monde, tenir à jour de façon scrupuleuse sa localisation afin de permettre des contrôles inopinés hors compétition chaque jour de l'année.

Il doit livrer son adresse et ses lieux d'entraînements et de compétition à son autorité antidopage. Avant chaque trimestre, il doit surtout préciser -dans le logiciel de l'Agence mondiale antidopage (AMA) Adams- un lieu et un créneau de 60 minutes pour chaque jour où il sera disponible pour un contrôle.

Si un contrôleur se présente au lieu indiqué pendant le créneau donné, et que le sportif ne s'y trouve pas, il est taxé d'un "no show" (non-présentation). Il peut aussi recevoir un avertissement s'il n'a pas transmis sa localisation ou que celle-ci est imprécise ("filing failure" dans le langage antidopage). Au bout de trois manquements en douze mois, il est passible d'une sanction disciplinaire: le code mondial antidopage prévoit deux ans de suspension ferme, au mieux ramené à un an "en fonction du degré de la faute du sportif".

- Qu'est-il arrivé à Christian Coleman ? -

L'Agence américaine de lutte contre le dopage (USADA) a confirmé dans un premier temps avoir ouvert une procédure contre le vice-champion du monde en titre du 100 m pour trois manquements en douze mois: le 6 juin 2018, le 16 janvier 2019 et le 26 avril 2019.

Face à la perspective de rater les Mondiaux de Doha mais aussi les Jeux de Tokyo en 2020, Coleman s'est défendu de tout dopage, avant d'être délivré lundi.

La date du manquement du 6 juin 2018 a finalement été avancée au 1er avril 2018, lorsque l'athlète a rempli le logiciel Adams. Les trois manquements ont donc eu lieu sur une période de plus d'un an, la procédure s'effondre. Mais l'AMA et/ou l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), organe de l'IAAF chargée de l'antidopage, peuvent encore faire appel.

- Est-ce que c'est normal? -

Pour comprendre pourquoi Coleman s'en est sorti, il faut distinguer le type d'entorse aux obligations de localisation. Lors d'un "no show", la date retenue est celle du jour du contrôle raté. Mais si le manquement résulte de la non transmission des données ou d'informations imprécises et/ou incomplètes, "la date retenue pour le manquement est celle du début du trimestre en cours. C'est ce que stipulent les règles de l'AMA", confirme à l'AFP le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), Mathieu Teoran.

La défense de Coleman s'est appuyé sur cette règle, écrite noir sur blanc dans le standard international des contrôles et des enquêtes de l'AMA, une sorte d'annexe au code mondial antidopage, pour que le manquement constaté par l'USADA passe du 6 juin au 1er avril.

"La frontière entre +no show+ et une non transmission de données ou une transmission incomplète peut être fine", explique à l'AFP un acteur de l'antidopage. "Un contrôleur peut se présenter à l'adresse indiquée et s'apercevoir sur place que le sportif n'a pas précisé dans quel bâtiment il habite, ou qu'il y a un second digicode. Dans ce cas, ce n'est pas un +no show+, mais un problème de précision", ajoute cet expert.

Coleman a donc bien été visé par trois avertissements, mais sur une durée plus longue que douze mois. Jusqu'en 2015, cela aurait suffi pour l'emmener devant un tribunal disciplinaire, car la période pendant laquelle il ne fallait pas commettre trois fautes était alors de 18 mois. L'Américain garde maintenant une épée de Damoclès au-dessus de la tête, jusqu'en janvier 2020.