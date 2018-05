Poutine a été investi président de la Russie dans le faste (photos)

Le Kremlin a déployé tous ses fastes pour l’investiture présidentielle, le summum du protocole russe. Par moment on pourrait se croire dans une version, hollywoodienne, d’un roman de Tolstoï. Une fois en place, les officiels et les 5000 invités attendent dans la salle Andreevski du Grand Palais du Kremlin.

Les cameras suivent longuement le président depuis son bureau tout au long des couloirs de sa résidence jusqu’à la voiture qui le conduira vers son quatrième mandat.

Il est midi et les cloches des églises sonnent en l’honneur du tsar Vladimir. Il va maintenant gravir un immense escalier comme une montée vers le pouvoir, comme la preuve qu’il a du souffle, il lui reste à traverser la salle avant de prêter serment.

"Je jure dans l'exercice des attributions de Président de Russie, de respecter et de protéger les droits et libertés de l'homme et du citoyen, de respecter et défendre la Constitution de la fédération de Russie."

La salle entonne alors l’hymne russe. C’est le même qu’à l’époque soviétique, il l’a rétabli il y a quelques années mais avec d’autres paroles.

"Nous défendons une coopération égale et mutuellement bénéfique avec tous les États dans l'intérêt de la paix et de la stabilité sur notre planète. La Russie est un participant fort, actif et influent dans la vie internationale", déclare-t-il.

La cérémonie se termine par un défilé de la garde présidentielle devant la cathédrale du Kremlin. En entamant ce quatrième mandat Vladimir Poutine est assuré de rester au pouvoir Jusqu’en 2024... Au moins.