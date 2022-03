Poutine accusé d'utiliser des armes "thermobariques": que sait-on de ces terribles bombes?

Dans la guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine est accusé d'utiliser des bombes à vide. Une arme interdite.

Une arme qui combine des ondes de choc et des dépressions. Une première explosion est suivie d'une seconde, ce qui entraîne une suppression nettement plus forte et plus longue qu'avec une bombe classique. Ces explosions anéantissent en un instant une zone de plusieurs centaines de mètres de rayon. Elle vaporise au passage le corps humain, par combustion de l'oxygène. La température lors de l'explosion monte à peu près à trois mille degrés.

La ministre de la Défense réagissait ce matin à l'utilisation de cette bombe. "On a entendu certains témoignages ces derniers jours qui parlaient déjà de l'usage de certaines bombes qui sont interdites". L'ambassadrice d'Ukraine aux Etats-Unis accusent la Russie d'avoir utilisé cette bombe à vide surnommée "père de toutes les bombes". "Ils nous tirent dessus avec des missiles balistiques. Ils utilisent aujourd'hui la bombe à vide qui est en fait interdites par les conventions de Genève".



C'est la plus puissante arme non nucléaire au monde. Les dégâts sont similaires à ceux de la double explosion de 2020 dans le port de Beyrouth, au Liban. Une explosion dont le souffle a été ressenti à plus de deux cents kilomètres. Elle avait causé la mort de 214 personnes et blessé 6500 autres.