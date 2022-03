Poutine appelle les Syriens à combattre en Ukraine: un aveu de faiblesse?

La Russie a annoncé vendredi que des ressortissants syriens pouvaient se porter volontaires pour aller combattre les forces ukrainiennes, en réponse à l'acheminement selon elle par l'Occident de "mercenaires" qui soutiennent les troupes de Kiev.

Rappelons que la Russie a apporté un soutien militaire considérable au régime syrien depuis l'automne 2015, appuyant ses forces à la fois contre celles de l'opposition et celles des jihadistes, sauvant de facto le pouvoir de Bachar al-Assad qui contrôle désormais l'essentiel de la Syrie.

Que signifie cet appel lancé par Vladimir Poutine lui-même dans un discours? Que traduit ce message de la situation?

Voici l'analyse partagée dans le RTL INFO 19H ce vendredi par Joseph Henrotin, chargé de recherches à l’Institut de Stratégie Comparée:

"L'armée russe a aujourd'hui un gros problème. 100% des forces qui avaient été prévues pour l'invasion de l'Ukraine ont effectivement été engagées. Mais ces 100% représentent la moitié de l'armée russe. Or, les 100% de l'armée russe dépendent à 30% de conscrits. Or, il s'avère que ces conscrits ne peuvent pas être engagés en opération. Il y a des trucs et astuces qu'utilisent les Russes pour les utiliser comme engagés volontaires, mais les Russes vont avoir très clairement un problème de soldats, un problème de manque de personnel. À voir s'il est possible d'intégrer dans des unités préconstituées des gens qui ne parlent probablement pas le russe, et qui vont donc prendre un certain temps avant de pouvoir être engagés en opération. À voir également comment ils vont être utilisés. Est-ce que c'est pour l'occupation des petites et moyennes villes, ou est-ce que c'est pour des opérations de combat? Actuellement, l'armée russe a un problème de volume par rapport à l'objectif qui lui a été assigné. Très clairement, il y a un besoin de personnel".