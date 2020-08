Poutine assure que la Russie a développé le "premier" vaccin contre le coronavirus: sa fille "a participé à l'expérience"

La Russie revendique avoir développé le premier vaccin "efficace" contre le coronavirus au moment où le monde, et notamment l'Europe, appréhende une deuxième vague. Il est baptisé "Spoutnik" d'après le satellite soviétique.

"Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré", a déclaré le président russe Vladimir Poutine mardi, ajoutant : "Je sais qu'il est assez efficace, qu'il donne une immunité durable".



Le président a même affirmé qu'une de ses filles s'était fait inoculer le vaccin, nommé "Spoutnik V" (V comme vaccin, ndlr), en référence au satellite soviétique, premier engin spatial mis en orbite.

"Plus d'un milliard de doses" pré-commandées par 20 pays étrangers



Le fonds souverain russe, impliqué dans le développement du vaccin, a affirmé que le début de la production industrielle était prévue en septembre.



"Plus d'un milliard de doses" ont été pré-commandées par 20 pays étrangers, a soutenu son président, Kirill Dmitriev, précisant que la phase III des essais commençait mercredi.



Dans les semaines précédant cette annonce, des scientifiques étrangers ont exprimé leur préoccupation face à la rapidité de la mise au point d'un tel vaccin et l'OMS avait appelé au respect de "lignes directrices et directives claires" en la matière.

L'Indonésie commence à tester un vaccin chinois



L'Indonésie a commencé de son côté mardi à tester sur 1.600 volontaires un autre vaccin, déjà en phase III. Le candidat vaccin chinois mis au point par le laboratoire Sinovac Biotech, appelé Coronavac, fait partie des rares vaccins à être dans cette phase, la dernière étape des essais cliniques avant l'homologation.



Ce vaccin est déjà actuellement testé sur 9.000 volontaires au Brésil, le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus après les États-Unis.



L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé de la planète, fait face à une hausse du nombre de cas de Covid-19, qui a déjà contaminé plus de 127.000 personnes et fait plus de 5.700 morts.



Malgré ces possibles avancées sur le front d'un vaccin, le virus continue sa progression dans le monde.