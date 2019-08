Poutine et Erdogan d'accord pour "intensifier" leur coopération à Idleb

(Belga) Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont mis d'accord vendredi lors d'un entretien téléphonique pour "intensifier leurs efforts communs" dans la province d'Idleb, où l'armée syrienne soutenue par Moscou progresse face aux djihadistes et rebelles, a indiqué le Kremlin.

Cet entretien a lieu alors que la progression de l'armée syrienne, qui a encerclé vendredi un poste d'observation de l'armée turque près de la province d'Idleb, fait craindre des tensions sur le terrain entre Moscou qui soutient le régime et Ankara qui soutient les rebelles. Les deux chefs d'Etat se sont mis d'accord "pour intensifier les efforts communs avec l'objectif de liquider la menace terroriste", a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Après près de quatre mois de bombardements quasi quotidiens contre la province d'Idleb et des zones de provinces voisines dominées par les djihadistes, le régime de Bachar al-Assad, soutenu par son indéfectible allié russe, a amorcé le 8 août une progression au sol. Jeudi et vendredi, les prorégime ont repris plusieurs localités à cheval entre les provinces d'Idleb et de Hama, dont celle de Morek où se trouve le poste d'observation de l'armée turque, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). (Belga)