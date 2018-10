Poutine lance une PIQUE ACERBE à son homologue américain avant... d'éclater de rire

Le président russe Vladimir Poutine s'est autorisé mardi une plaisanterie teintée de sarcasme lors de sa rencontre au Kremlin avec le conseiller de la Maison Blanche à la Sécurité nationale, John Bolton.

"Si ma mémoire est bonne, l'emblème des Etats-Unis représente un pygargue", a affirmé M. Poutine, le sourire aux lèvres, en faisant référence au rapace à tête blanche présent sur l'emblème des Etats-Unis. "D'un côté, il tient 13 flèches et de l'autre un rameau d'olivier comme symbole d'une politique pacifique et sur lequel se trouvent 13 olives", a-t-il poursuivi en s'adressant à M. Bolton. "Ma question est la suivante: est-ce que votre aigle a déjà picoré toutes les olives et qu'il ne reste que les flèches ? ", a demandé le président russe avant d'éclater de rire.

La visite de John Bolton en Russie intervient après l'annonce par Donald Trump d'un retrait prochain des Etats-Unis du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) conclu avec l'URSS pendant la Guerre froide.