Poutine "n'exclut pas" un dialogue avec Trump à Paris

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a affirmé dimanche "ne pas exclure" un dialogue avec son homologue américain Donald Trump à Paris, où les deux dirigeants prennent part aux commémorations de la fin de la Grande Guerre.

"Pour le moment, nous nous sommes seulement salués. La cérémonie était faite de telle manière que nous ne pouvions discuter. Mais il y a désormais un déjeuner de travail, alors peut être là-bas", a déclaré M. Poutine selon des propos retransmis à la télévision russe. "Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas perturber ici le programme de travail de nos hôtes. Il n'y aura pas de rencontre organisée ici, à leur demande, mais elle aura peut-être lieu en marge du sommet du G20 ou plus tard", a poursuivi M. Poutine. "Dans tous les cas, nous sommes prêts au dialogue", a-t-il ajouté. Le sommet du G20, dont la Russie et les Etats-Unis font partie, est prévu pour fin novembre à Buenos Aires en Argentine. Près de 70 chefs d'Etat et de gouvernement, dont les présidents américain et russe, ont commémoré dimanche au pied l'Arc de Triomphe à Paris le centenaire de l'armistice. (Belga)