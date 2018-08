Poutine prêt à rencontrer Kim Jong Un, selon l'agence nord-coréenne KCNA

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine est prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un "à une date rapprochée", rapporte mercredi l'agence officielle nord-coréenne KCNA, au moment où la péninsule coréenne connaît une remarquable détente.

M. Poutine avait déjà invité M. Kim et le président sud-coréen Moon Jae-in au Forum économique de l'Est, prévu du 11 au 13 septembre à Vladivostok. On ignore si le dirigeant nord-coréen a répondu à l'invitation. Dans un message adressé à M. Kim à l'occasion de la Journée nationale de la libération, qui commémore au Nord la fin de la présence coloniale japonaise en 1945, le président russe a réitéré selon KCNA sa proposition de sommet. "J'affirme que je suis prêt à vous rencontrer à une date rapprochée pour discuter des questions urgentes liées aux relations bilatérales et aux questions importantes dans la région", a déclaré M. Poutine dans un message repris par l'agence KCNA. Le message ne propose aucune date particulière. M. Poutine exprime l'espoir de développer "la coopération réciproque et notamment la réalisation du projet tripartite", qui impliquerait aussi Séoul. De son côté, M. Kim a également adressé selon KCNA un message au président russe, en relevant que les "puissantes racines" de leurs relations bilatérales plongeaient dans leur lutte commune contre le Japon pendant la guerre. (Belga)