Poutine propose à Biden une discussion diffusée "en direct" vendredi ou lundi

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a proposé jeudi à son homologue américain Joe Biden "une discussion" diffusée en direct dans les jours qui viennent, les deux dirigeants étant engagés dans une passe d'arme verbale depuis que M. Biden a qualifié M. Poutine de "tueur".

"Je voudrais proposer au président Biden de poursuivre notre discussion mais à condition que nous le fassions en direct, en ligne comme on dit", a déclaré M. Poutine à la télévision russe, ajoutant vouloir cette discussion vendredi ou lundi et estimant que "cela serait intéressant pour le peuple russe et le peuple américain". (Belga)