Poutine propose un traité de paix avec le Japon cette année et "sans condition"

(Belga) Vladimir Poutine a créé la surprise mercredi en proposant au Japon de tourner la page de la Seconde guerre mondiale avec la signature d'ici à la fin de l'année et "sans condition préalable" d'un traité de paix, entravée jusqu'alors par la dispute territoriale sur les îles Kouriles.

Le président russe a fait cette proposition sur la scène d'un forum économique à Vladivostok, dans l'Extrême orient russe, où le Premier ministre Shinzo Abe venait de lancer un nouvel appel à la signature d'un tel traité, sujet majeur de discussions ces dernières années entre Moscou et Tokyo. "Cela fait 70 ans que nous cherchons à régler nos différends. Cela fait 70 ans que nous menons des négociations (...). Shinzo a dit 'Changeons d'approche!'. Et en effet: allons-y! Signons un traité de paix d'ici la fin de l'année sans condition préalable", a déclaré Vladimir Poutine. Cette déclaration tranche avec les propos jusqu'alors très prudents du chef du Kremlin à ce sujet lors des dernières rencontres avec Shinzo Abe. Il avait appelé en mai à être "patient" et avait déclaré encore lundi qu'il serait "naïf de penser qu'on peut résoudre en une heure" ce différend. Les relations entre Moscou et Tokyo sont empoisonnées par une querelle concernant quatre îles de l'archipel des Kouriles occupées à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'Union soviétique. Le Japon revendique ces îles et ce différend a empêché jusqu'à présent les deux pays de signer un traité de paix. Les négociations concernant ces quatre îles volcaniques, appelées Territoires du Nord par le Japon, n'ont pas connu d'avancée majeure ces dernières années malgré les appels répétés de Shinzo Abe. (Belga)