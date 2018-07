Poutine qualifie ses pourparlers avec Trump de "très réussis et très utiles"

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a jugé lundi ses pourparlers à Helsinki avec son homologue américain Donald Trump "très réussis et très utiles", en estimant qu'ils avaient "commencé à mieux se comprendre".

"Les pourparlers se sont tenus dans une atmosphère franche et de travail. Je les considère très réussis et très utiles", a déclaré M. Poutine lors d'une conférence de presse commune à l'issue de la rencontre. "En gros, nous sommes contents de notre première véritable rencontre (...). Nous avons bien parlé (...), et j'espère que nous avons commencé à mieux nous comprendre", a-t-il assuré. "Nous n'avons pas pu +tout déblayer+, mais nous avons fait un pas important dans cette direction", a-t-il ajouté. M. Poutine a réitéré que la Russie "ne s'est jamais ingérée" dans les élections américaines, en précisant que M. Trump avait évoqué ce sujet qui fait l'objet d'une enquête aux Etats-Unis. "Il est évident pour tout le monde que nos relations bilatérales traversent une période difficile, mais il n'y a pas de raison objective" aux difficultés dans ces relations, a-t-il affirmé. (Belga)