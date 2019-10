Poutine reçoit Erdogan qui menace de relancer l'offensive

(Belga) Le président russe recevait mardi son homologue turc pour des pourparlers consacrés au Nord-Est de la Syrie, au moment où Ankara menace de reprendre son offensive contre des combattants kurdes après quelques jours de trêve.

"La situation dans la région est très grave", a déclaré Vladimir Poutine au début de sa rencontre avec Recep Tayyip Erdogan, appelant à "trouver une solution même aux questions les plus difficiles". A son arrivée à Sotchi, M. Erdogan a indiqué espérer que ces pourparlers constituent "une opportunité de paix plus solide", alors qu'Ankara réclame le retrait des combattants kurdes du Nord-Est syrien, y compris dans les zones sous contrôle du régime syrien soutenu par Moscou. Les deux dirigeants, deux grands acteurs internationaux dans le conflit syrien, devraient tenir une conférence de presse dans l'après-midi. Moscou a dit comprendre certaines des revendications turques, mais a en réalité freiné l'avancée turque, en encourageant un dialogue entre le régime de Damas et les Kurdes. L'opération turque a jusqu'ici tué 114 civils et en a déplacé 300.000 autres, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Autre thème de la rencontre Erdogan/Poutine: la lutte contre le "terrorisme international". Car les Russes, comme les Occidentaux, veulent à tout prix éviter une résurgence djihadiste en Syrie. Or quelque 12.000 partisans de l'EI sont détenus dans les prisons des Kurdes et une offensive turque d'envergure pourrait leur permettre de fuir. (Belga)