Poutine reçoit le président cubain pour sa première visite en Russie

Vladimir Poutine a reçu vendredi au Kremlin le président cubain Miguel Diaz-Canel, qui effectue sa première visite à son allié russe depuis son arrivée au pouvoir en avril, au moment où Washington menace La Havane de nouvelles sanctions.

"Les relations entre la Russie et Cuba (...) ont porté dès le début un caractère particulier, un caractère stratégique", a déclaré M. Poutine en recevant M. Diaz-Canel.

"Nous sommes liés par l'amitié et le soutien mutuel", a-t-il souligné.

La Russie "va faire tout son possible" pour "renforcer" les relations russo-cubaines, avait déjà assuré la veille le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

L'Union soviétique a longtemps fait figure de soutien indéfectible militaire et économique de Cuba face aux Etats-Unis, avant que sa chute ne provoque une fracture que Moscou et La Havane tentent aujourd'hui de combler avec un rapprochement de plus en plus marqué.

Lorsque Miguel Diaz-Canel a succédé à Raul Castro en avril, Vladimir Poutine s'était dit "prêt à travailler ensemble de manière étroite pour renforcer davantage le partenariat stratégique et une coopération constructive dans tous les domaines".

Accompagné de son chef de la diplomatie Bruno Rodriguez, Miguel Diaz-Canel est arrivé à Moscou jeudi soir pour une visite de trois jours, alors que Washington a indiqué cette semaine vouloir durcir les sanctions contre La Havane, accusé de faire partie avec le Venezuela et le Nicaragua d'une "troïka de la tyrannie".

Il s'est entretenu vendredi matin avec le président de la Douma (chambre basse du Parlement russe) Viatcheslav Volodine. "La politique de Cuba à l'égard de la Russie reste inchangée", a assuré M. Diaz-Canel, lors de cette rencontre, selon ses propos cités par l'agence officielle russe TASS.

Il était attendu au Kremlin dans l'après-midi pour des pourparlers visant à renforcer les échanges commerciaux entre Moscou et La Havane et les liens économiques, selon M. Peskov. La coopération militaire sera également au menu de discussions, a-t-il précisé, sans plus de détails, en expliquant qu'il s'agissait d'un sujet "très sensible".

Selon le journal russe Kommersant, la Russie pourrait octroyer à Cuba un prêt de plus de 50 millions de dollars pour l'achat d'armements.

Selon les agences de presse russes, plusieurs contrats parmi lesquels celui sur la modernisation des chemins de fer cubains devraient être signés dans le cadre de la visite de Miguel Diaz-Canel en Russie.

En mai 2016, M. Diaz-Canel, alors premier vice-président cubain, s'était déjà entretenu avec M. Poutine au Kremlin. L'ancien président cubain Raul Castro s'est rendu en Russie en 2015, alors que Vladimir Poutine s'est rendu à Cuba en 2014 pour rencontrer Raul et Fidel Castro.