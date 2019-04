Premier tour de piste en demi-teinte pour "Dumbo" au box-office nord-américain

La version de Tim Burton du grand classique de Disney, "Dumbo", s'est envolée en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end dans les salles, sans toutefois atteindre les hauteurs escomptées, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Cette relecture du dessin animé sorti en 1941, qui raconte l'histoire d'un éléphanteau dans un cirque moqué à cause de ses oreilles trop grandes qui lui permettront tout de même de voler, a récolté 46 millions de dollars de vendredi à dimanche aux Etats-Unis et au Canada.

Les analystes espéraient mieux --au moins 50 millions selon le magazine spécialisé Variety-- pour ce film qui a coûté 170 millions à produire, et qui compte à son casting des stars comme Colin Farrell, Michael Keaton et Eva Green.

Désormais deuxième, le film d'horreur "Us", dans lequel les membres d'une famille américaine se retrouvent aux prises avec leurs doubles malveillants, a généré 33,2 millions de dollars.

Ce thriller glaçant du réalisateur Jordan Peele, dont le premier film d'horreur, "Get Out", lui avait valu en 2018 l'Oscar du meilleur scénario original, enregistre 127,8 millions de dollars en deux semaines.

Sur la troisième marche du podium, "Captain Marvel", dans lequel l'actrice oscarisée Brie Larson incarne une ancienne pilote d'élite dotée de super-pouvoirs, a engrangé 20,6 millions de dollars sur le week-end, pour un total de 354 millions en quatre semaines.

Loin derrière, "Unplanned", de la société de production Pure Flix spécialisée dans les films promouvant le christianisme évangélique, se place en quatrième position avec 6,4 millions de dollars pour son premier week-end. Il raconte l'histoire d'une femme travaillant dans le secteur de la planification familiale qui opère un revirement radical après avoir assisté à un avortement.

A la cinquième place, "Five Feet Apart", qui raconte l'histoire d'amour de deux adolescents souffrant tous deux de mucoviscidose, a rapporté 6,2 millions de dollars sur le week-end. Et 35,8 millions en trois semaines.

Voici le reste du Top 10:

6 - "Le parc des merveilles": 5 millions de dollars (38 millions en trois semaines)

7 - "Dragons 3: Le monde caché": 4,4 millions (153,1 millions en six semaines)

8 - "Hotel Mumbai": 3,2 millions (3,3 millions en deux semaines)

9 - "A Madea Family Funeral": 2,7 millions (70 millions en cinq semaines)

10 - "The Beach Bum": 1,8 million pour son premier week-end. Cette comédie rassemble Matthew McConaughey, Zac Efron ou encore Snoop Dogg.