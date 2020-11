Premier vol commercial direct de Dubaï vers Israël

(Belga) La compagnie aérienne à bas prix Flydubai a lancé jeudi les premiers vols directs vers Tel-Aviv, deux mois après la normalisation des relations entre les Emirats arabes unis et Israël, sous l'égide des Etats-Unis.

L'avion a décollé jeudi matin, a confirmé à l'AFP un porte-parole de l'aéroport international de Dubaï, l'un des plus importants au monde. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sera présent à l'arrivée du vol à l'aéroport international Ben Gourion, a déclaré sur Twitter Ofir Gendelman, son porte-parole pour les médias arabes. Les Emirats arabes unis ont signé en septembre un accord négocié par les Etats-Unis pour officialiser leurs relations avec l'État hébreu, le premier accord de ce type conclu par un État arabe du Golfe. Les Emirats arabes unis sont le troisième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994 qui avaient ainsi mis fin à l'état de guerre avec leur voisin israélien. Il a été rapidement suivi par Bahreïn. Flydubai avait annoncé au début du mois qu'elle allait "opérer 14 vols par semaine entre l'aéroport international de Dubaï et l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv". (Belga)