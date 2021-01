Première Fashion week arabe pour hommes à Dubaï: "Le monde qui nous entoure change"

La première fashion week arabe pour hommes a démarré jeudi à Dubaï, un événement inédit et exclusivement virtuel, pandémie de Covid-19 oblige, avec des clips vidéos ou des défilés traditionnels sans public diffusés en live sur internet.

La semaine de la mode arabe pour hommes (Arab Fashion Week-Men’s) présente une quinzaine de créateurs venant des Emirats arabes unis, du Liban, d'Iran, du Royaume-Uni et de France.

L'événement de trois jours diffusé en live sur YouTube, a démarré jeudi soir avec une collection d'une marque émiratie devenue internationale, Amato. Comme dans un clip vidéo ou une publicité tournée dans le désert, des hommes s'affichent vêtus de blanc, de t-shirts en dentelles à des costumes plus traditionnels du Golfe.

Le monde qui nous entoure change, tout comme les attitudes à l'égard de la mode

"Le monde qui nous entoure change, tout comme les attitudes à l'égard de la mode, et nulle part ailleurs autant qu'au Moyen-Orient", a souligné Mohammed Aqra, directeur de la stratégie au Conseil arabe de la mode, qui représente le secteur pour 22 pays.

"Arab Fashion Week-Men’s présente l'étendue de la mode masculine au-delà de la tenue formelle et du streetwear, et ouvre la voie à une garde-robe plus audacieuse pour les hommes du Moyen-Orient", a-t-il ajouté dans un communiqué.

La Fashion week arabe lancée en 2015

S'il s'agit de la première édition pour hommes, la fashion week arabe de Dubaï a été lancée en 2015, avec l'ambition d'imposer le nom de l'émirat dans l'industrie aux côtés des capitales de la mode reconnue comme Paris, Milan, Londres et New York.

Pauvre en pétrole, par rapport à ses voisins du Golfe, Dubaï, l'une des sept principautés qui forment les Emirats arabes unis, a largement misé sur son image de temple du luxe pour diversifier son économie et devenir un hub de la finance, du tourisme ou encore des transports.

Les ventes dans le secteur de l'habillement ont représenté 12,3 milliards de dollars en 2018 aux Emirats, avec le textile pour hommes représentant 53% de ce montant et un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars, selon la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï.

