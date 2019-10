Première rencontre Netanyahu-Gantz dans le nouveau round de discussions

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré dimanche soir son rival Benny Gantz pour la première fois depuis que ce dernier a été mandaté pour former le prochain gouvernement, mais ces pourparlers n'ont pas abouti pour l'instant à une sortie de crise, ont indiqué les deux camps.

Israël est plongé dans une impasse politique depuis le printemps, avec deux élections consécutives, en avril et en septembre, n'ayant pas réussi à départager clairement les deux adversaires ni à déboucher sur un gouvernement d'union. Au terme des dernières législatives de septembre, le président Reuven Rivlin avait donné le mandat à Benjamin Netanyahu, qui compte 54 députés avec ses alliés sur les 120 de la Knesset, le Parlement, de former un gouvernement d'union. Mais M. Netanyahu, que la justice pourrait inculper dans les prochaines semaines dans des affaires présumées de corruption et d'abus de confiance, n'a pas réussi à rallier un minimum de 61 députés, seuil de la majorité parlementaire, et a rendu son "mandat" au président. Ce dernier s'est donc tourné vers Benny Gantz mercredi dernier pour lui confier la tâche de former un gouvernement et ainsi éviter la tenue d'une troisième élection en moins d'un an. Dimanche soir, M. Netanyahu a rencontré M. Gantz, ont indiqué les deux camps dans un communiqué conjoint, précisant que les discussions avaient eu lieu à Tel-Aviv, et plus précisément au siège de l'armée, dont M. Gantz a déjà été le grand patron. "Au cours de la rencontre, les deux chefs ont discuté des options politiques qui s'offraient à eux. Ils ont convenu que leurs équipes de négociateurs allaient continuer de communiquer. Une autre rencontre est attendue entre les deux", souligne le communiqué sans plus de détails sur la suite possible de ce dialogue devenu un feuilleton politique qui s'étire. (Belga)