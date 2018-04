Première vidéo des journalistes équatoriens enlevés par des guérilleros colombiens

(Belga) Une télévision colombienne a rendu publique mardi matin une vidéo montrant les deux journalistes équatoriens et leur chauffeur enlevés il y a une semaine par des guérilleros colombiens, première preuve de vie des trois hommes.

Dans cette vidéo diffusée par la chaîne privée RCN, ces employés d'El Comercio, un des journaux les plus influents d'Equateur, demandent au gouvernement équatorien de négocier avec leurs ravisseurs, des dissidents de l'ex-guérilla colombienne des Farc. Pendant 23 secondes, on y voit le journaliste Javier Ortega, 32 ans, le photographe Paul Rivas, 45 ans, et leur chauffeur Efrain Segarra, 60 ans, apparaissant enchaînés par le cou. Les conditions de leurs ravisseurs pour les rendre "sains et saufs" sont la libération de trois hommes prisonniers en Equateur et la fin de la coopération antiterroriste de ce pays avec la Colombie, explique l'un d'eux dans cette vidéo. Jeudi, le gouvernement équatorien avait fait savoir qu'il était en négociations avec les ravisseurs, sans donner plus de précisions. Les trois hommes ont été enlevés le 26 mars à la frontière avec la Colombie, une zone dangereuse où opèrent ces guérilleros et où ils effectuaient un reportage. Selon la presse équatorienne, c'est le premier enlèvement de journalistes dans ce pays depuis 30 ans. La région où ils ont été enlevés connaît une augmentation de l'activité des militaires équatoriens contre des insurgés armés issus de l'ex-guérilla colombienne des Farc, qui a déposé les armes et est devenue un parti politique suite à un accord de paix en 2016. (Belga)