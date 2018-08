Premières neiges de la saison aux Etats-Unis (vidéo)

Alors que le nord-est des Etats-Unis fait face à une vague de chaleur, la situation météorologique est différente au nord-ouest du pays, où de la neige est tombée en altitude, notamment sur le glacier du parc national dans l'état du Montana et celui du Wyoming. Des alertes météorologiques ont été communiquées à la population pour qu'elle fasse preuve de la plus grande prudence. Ces conditions météorologiques ne sont pas anormales à cette période-ci de l'année et annoncent le début de l'automne.