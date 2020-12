Premiers tests en mode régate pour les "fusées" de la Coupe de l'America

Des pointes possibles à 50 nœuds et de longs bords au-dessus des flots néo-zélandais... Les quatre défis en lice pour la prochaine Coupe de l'America vont pouvoir enfin tester cette semaine, en mode course, ces "fusées" créées spécialement pour la vénérable compétition.

A trois mois de la 36ème édition (6-21 mars), la Baie d'Auckland accueille de jeudi à dimanche les America's Cup World Series (ACWS) puis la Christmas Cup, premières régates préparatoires à bord des AC-75, ces tout nouveaux monocoques de 75 pieds (23 mètres).

A l'instar de la majorité des voiliers du Vendée Globe, ils sont dotés de foils, des appendices latéraux qui permettent au bateau de s'élever au-dessus des vagues afin de réduire la résistance de l'eau.

A pleine vitesse, ils peuvent en théorie dépasser les 50 nœuds (près de 93 km/h) dans un pilotage aérien à l'équilibre précaire.

Les foils ne sont pas une nouveauté sur la doyenne des épreuves nautiques, qui fêtera ses 170 ans l'an prochain, puisqu'ils étaient déjà présents lors des deux précédentes éditions, et notamment sur la dernière remportée en 2017 aux Bermudes par Team New Zealand.

Mais le catamaran d'alors était beaucoup plus petit (15 mètres) que l'AC-75, au point que Glenn Ashby, skipper du défi kiwi, ait eu le sentiment, à son bord, d'être un "astronaute".

- Le retour des New-Yorkais -

"C'est un bateau et il doit aller dans l'eau, mais c'est aussi une machine volante", avait expliqué le marin australien. "Quand il décolle, vous avez les poils qui se dressent sur la tête."

Tenant du titre (defender), Team New Zealand avait le choix des armes: il a opté pour ce monocoque au design révolutionnaire du fait de ses foils basculants en "T", mais aussi de son absence de quille et de son safran également en "T".

Le résultat est un bateau des plus exigeants pour les 11 marins à bord, tant dans sa conduite que ses réglages, selon Ashby.

"La marge d'erreur est assez réduite", explique-t-il. "Vous êtes sur le fil du rasoir, à décider en permanence jusqu'où vous poussez les choses. Il y a clairement des moments où vous ne contrôlez plus."

Les America's Cup World Series (ACWS), de jeudi à samedi, puis la Christmas Cup, dimanche, mettront aux prises lors de régates en un contre un Team New Zealand et ses trois challengers.

Outre le défi italien Luna Rossa et l'équipe britannique INEOS Team UK, le plateau compte cette année American Magic, qui représente le prestigieux New York Yacht Club (NYYC), à l'origine de la légende de la Coupe de l'America qu'il a détenue de 1851 à 1983.

Fondé en 1844, le NYYC n'avait plus participé à l'épreuve ni à ses éliminatoires depuis 2003.

- Araignées d'eau -

Les ACWS et la Christmas Cup n'auront aucune incidence sportive sur la Coupe de l'America et seront surtout une opportunité de tester les machines en conditions réelles, et de jauger la concurrence.

Pour les habitants d'Auckland, ce sera l'occasion de voir de près, dans la baie, le grand spectacle du ballet de ces bolides aux airs d'araignées d'eau, avec leurs grandes pattes qui, selon le bord, se lèvent ou se posent.

Team New Zealand a les faveurs des pronostics pour conserver l'aiguière d'argent en mars, lors de régates qui l'opposeront au vainqueur de la Prada Cup, programmée du 15 janvier au 22 février entre les trois challengers.

Mais le skipper de Luna Rossa Max Sirena promet que son équipe rivalisera avec les Néo-Zélandais, au moins en termes de +fighting spirit+: "Il est trop tôt pour tirer des conclusions", avertit-il.

D'autant que le défi italien aura pour barreur l'Australien Jimmy Spithill, double vainqueur de l'épreuve avec Oracle Team USA.

Son second succès, il l'a décroché en 2013 à San Francisco, au terme d'un fantastique "come-back", après avoir été mené 8 à 1 par le challenger de l'époque, qui n'était autre que Team New Zealand, pour finalement s'imposer 9 à 8.