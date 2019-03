Près de 31.000 personnes victimes de conducteurs non assurés en 2018

Près de 31.000 personnes ont été victimes de conducteurs non couverts par les assurances en 2018, un chiffre en augmentation de 12% depuis 2013 pour l'ensemble des accidents,JEAN-PIERRE CLATOT

Près de 31.000 personnes ont été victimes de conducteurs non couverts par les assurances en 2018, un chiffre en augmentation de 12% depuis 2013 pour l'ensemble des accidents, selon un rapport publié mercredi par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Dans le détail, sur les 30.873 victimes de la circulation automobile prises en charge par le FGAO, 25.973 ont été victimes de conducteurs non assurés, 3.772 de conducteurs non identifiés et 1.128 de conducteurs non garantis, c'est-à-dire dont l'assureur a contesté la couverture, comme par exemple en cas de fausse déclaration.

Le FGAO sert à indemniser ces victimes d'accidents causés par des conducteurs sans assurance. Les fonds dont l'organisme dispose proviennent d'une contribution prélevée sur chaque contrat d'assurance automobile.

La grande majorité de ces victimes (69%) ont subi un dégât matériel tandis que 31% d'entre elles ont été des victimes corporelles: 9.518 personnes ont été blessées et 109 sont mortes.

"La part des dommages matériels est prépondérante en nombre de dossiers, mais le montant des indemnisations concerne essentiellement les victimes de dommages corporels", constate le FGAO.

Ces dernières victimes corporelles ont ainsi perçu 100 millions d'euros sur les 119 millions d'indemnisations versées au total l'an passé, un montant global en progression de 32% depuis 2013, essentiellement dû à la hausse des indemnités versées en dommages corporels.

Cette hausse des indemnisations de dommages corporels ne s'explique pas uniquement par la progression du nombre de victimes (+21% en cinq ans) mais aussi notamment par "l'augmentation des frais médicaux de prise en charge sanitaire, la hausse des tarifs d'aides humaines et des taux d'intérêts pour les préjudices capitalisés".

Plus de 80% des accidents impliquant des conducteurs non assurés sont survenus sur des routes communales et départementales, précise le FGAO.

Concernant le profil des auteurs de ces accidents, plus des trois-quarts (76%) étaient des hommes et plus de 46% étaient âgés de moins de 30 ans.

"Le phénomène consistant pour un jeune à ne pas s'assurer commence tôt puisque plus de 6% des auteurs non assurés ont entre 18 et 20 ans", est-il mentionné dans le rapport.

Plus d'un quart (26%) de ces auteurs non assurés n'avaient pas de permis de conduire valide.

"Les statistiques pointent également un vrai phénomène de délinquance", pointe le FGAO. Quelque 18% de ces auteurs étaient contrôlés positifs au test d'alcoolémie au moment de l'accident tandis que les délits de fuite sont en forte progression.

Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), cité par le FGAO, 800.000 conducteurs roulaient sans assurance en 2017.