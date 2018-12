Près de 40 morts dans des glissements de terrain et inondations aux Philippines

(Belga) Des glissements de terrain et inondations causés par une dépression tropicale accompagnée de pluies importantes ont fait 36 morts dans l'est des Philippines, ont indiqué dimanche la police locale et les services d'urgence. Les mêmes phénomènes ont aussi fait plus de 22.000 déplacés, sur 6 provinces douchées par les pluies torrentielles.

La plupart des décès sont dus à des glissements de terrain et coulées de boue, qui ont notamment enseveli pendant la nuit une habitation de Legazpi, dans la province d'Albay, emportant les vies des trois membres d'une même famille qui y vivaient et dormaient à ce moment-là. Non loin de là, à Tiwi, d'autres glissements de terrain ont aussi fait des victimes. Les autres provinces touchées sont celles de Sorsogon, l'extrémité sud de l'île de Luçon, de Camarines Sur, du Samar Oriental, où la dépression tropicale a touché terre samedi, du Samar (occidental) et de Masbate. Les équipes de secours sont encore, dimanche, à la recherche de victimes et de survivants dans les régions touchées, étalées sur plusieurs îles. La dépression a été baptisée Usman. Elle s'est entre-temps affaiblie, mais des pluies importantes sont encore attendues sur les provinces orientales et centrales des Philippines. (Belga)