Près de 90 morts dans une nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun

(Belga) Près de 90 personnes sont mortes dans une attaque de grande envergure du groupe djihadiste nigérian Boko Haram au Cameroun, a annoncé mercredi le ministre camerounais de la Défense. La ville de Darak, dans l'extrême nord du pays, a été prise d'assaut par plus de 300 membres du groupe terroriste dans la nuit de mardi à mercredi. Huit civils, seize soldats et 64 assaillants sont morts dans ces violences, a déclaré le ministre Joseph Beti Assomo. Plusieurs personnes ont également été blessées.

Le Cameroun avait déjà connu dimanche soir dans cette même ville une des attaques les plus meurtrières menées par Boko Haram au cours des derniers mois, faisant 37 morts, selon des sources sécuritaires. L'organisation djihadiste représente depuis longtemps une menace pour la sécurité dans le nord-est du Nigéria. Mais ce groupe est également actif dans les pays voisins, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Depuis 2009, la violence de ces extrémistes musulmans a déjà fait des dizaines de milliers de morts et 2,5 millions de personnes ont dû fuir leur domicile. (Belga)