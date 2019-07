Près du Jourdain, les chauves-souris ont remplacé les soldats israéliens

Dans un dédale de couloirs obscurs et déserts, près du fleuve Jourdain, résonne un froufrou d'ailes. Perché sur une colline poussiéreuse, un ancien poste militaire israélien en territoire palestinien occupé s'est transformé en un repaire de chauves-souris.

Israël occupe depuis 1967 cette partie de la Cisjordanie. Après la guerre des Six jours avec les pays arabes, l'Etat hébreu y avait construit plusieurs mini forteresses sur les collines dominant la frontière avec la Jordanie.

Mais, même si l'occupation de la Cisjordanie se poursuit, ces postes militaires ont été abandonnés à la suite d'un accord de paix conclu avec le voisin jordanien en 1994.

Rapidement, des chauves-souris cherchant à se protéger du soleil ont colonisé ces lieux sombres et désertés, avec l'aide de gardiens de parcs naturels et d'écologistes israéliens.

Israël et les Territoires palestiniens comptent 33 espèces de chauves-souris, quasiment toutes insectivores. Certaines de ces espèces sont menacées au niveau mondial, selon Amos Sabah écologiste à l'Autorité israélienne de la nature et des parcs.

Dans cette zone près du Jourdain, 12 d'entre elles ont été recensées. Mais les activités humaines, notamment la construction de routes ou d'habitations, a sévèrement affecté les grottes naturelles prisées par ces petits mammifères pour se reposer le jour.

Les défenseurs de la nature israéliens ont donc voulu "créer des espaces alternatifs" en favorisant leur installation dans les postes militaires délaissés, explique Shmulik Yedvab, directeur du département des mammifères de la Société pour la protection de la nature en Israël (SPNI).

- Perchoirs et filins -

Avec leurs murs et plafonds en métal ou béton lisse, ces structures militaires n'étaient guère accueillantes pour les chauves-souris désireuses de s'y accrocher. La SNPI, l'Autorité des parcs et l'armée y ont donc installé des perchoirs, posé des mousses et des filins pour faciliter leur séjour.

Mais les Palestiniens jugent qu'Israël abîme l'environnement dans la vallée du Jourdain, tout en s'appropriant les ressources. Selon l'ONU, la majorité d'entre eux n'ont pas accès à l'eau, contrôlée par Israël, et doivent l'acheter à prix d'or.

Ils accusent aussi l'armée israélienne d'orchestrer confiscations et destructions afin de les pousser à quitter la région, stratégique pour ses terres agricoles et ses ressources en eau.

Désormais certains postes militaires abandonnés accueillent jusqu'à des centaines de chauves-souris. Dans l'un d'entre eux, que des journalistes de l'AFP ont pu visiter entre la mer Morte et le lac de Tibériade, vivent une trentaine de petits rhinopomes, une espèce dotée d'une queue de souris.

Les animaux fournissent des informations précieuses "sur la condition des insectes, qui constituent l'un des fondements importants du système écologique et de la végétation", souligne M. Sabah.

"Si la population (de chauves-souris) diminue, cela signifie que le système écologique n'est pas sain, quelque chose ne va pas ici", ajoute-t-il.

La plupart des mini forteresses se trouvent dans des zones militaires clôturées et inaccessibles au public. Les visites y sont rarement autorisées.

Les Palestiniens n'ont pas non plus le droit d'y accéder. La vallée du Jourdain et le nord de la mer Morte constituent près de 30% de la Cisjordanie: dans cette région, selon l'ONG israélienne anti-occupation B'Tselem, les Palestiniens n'ont pas accès à 85% des terres.