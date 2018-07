Présence policière accrue à Toronto face à un "risque potentiel pour la sécurité"

(Belga) La présence policière a été renforcée jeudi dans la métropole canadienne de Toronto en raison d'un "risque potentiel pour la sécurité publique", dont la police n'a pas précisé la nature, mais qui pourrait être, selon des médias, une menace d'attaque à la voiture-bélier.

Un responsable policier, le surintendant Michael Barsky, a indiqué au cours d'une conférence de presse que la présence policière avait été renforcée à la suite d'informations concernant "un risque potentiel pour la sécurité publique". Il s'est refusé à donner la moindre précision sur la nature de cette menace. La sécurité a été nettement renforcée jeudi dans le centre de Toronto, où de nombreux policiers étaient visibles, ainsi que dans d'autres secteurs de la métropole, dont un parc d'attractions. M. Barsky a souligné que la présence policière plus importante et visible que d'habitude visait à "renforcer la sécurité" des habitants de Toronto, tout en insistant sur le fait que ceux-ci pouvaient continuer à vaquer normalement à leurs activités. La chaine CTV et d'autres médias ont affirmé de leur côté qu'une note avait été envoyée à certains policiers, faisant étant d'une menace crédible d'"attaque potentielle à la voiture-bélier" dans le centre de la métropole. La police a toutefois souligné un peu plus tard, dans un tweet, que cette note était "un projet opérationnel qui n'a jamais été approuvé". En avril dernier, un homme au volant d'une camionnette avait foncé sur des piétons à Toronto, tuant 10 personnes et en blessant 15 autres, une des attaques les plus meurtrières dans le pays. La police de Toronto a par ailleurs annoncé jeudi des renforts de 200 policiers pour lutter contre la violence par armes à feu dans la capitale économique canadienne, qui a connu un accroissement du nombre de fusillades cette année. (Belga)