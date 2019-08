Présidence de LR: trois candidats sur la ligne de départ

Après Christian Jacob la veille, les députés Guillaume Larrivé et Julien Aubert ont annoncé à leur tour mardi le dépôt officiel de leur candidature à la présidence du parti Les Républicains qui élira son nouveau chef en octobre.

Déjà sonné par ses deux défaites consécutives à la présidentielle en 2012 et 2017, LR a touché le fond en mai en ne récoltant que 8,48% des voix lors des élections européennes, poussant son patron Laurent Wauquiez à la démission.

Soucieux d'éviter une guerre des chefs, comme celle qui avait opposé Jean-François Copé et François Fillon en 2012, le parti, actuellement dirigé par le président intérimaire Jean Leonetti, a décidé cette fois de "dissocier" l'élection interne de la prochaine présidentielle. Par souci "d'apaisement", les candidats doivent ainsi prendre "l'engagement moral" de ne pas se présenter en 2022.

Trois postulants sont sur la ligne de départ après avoir obtenu les 1.311 parrainages de militants nécessaires avant la clôture des candidatures ce mardi à 20H00.

La Haute autorité du parti doit ensuite examiner ces candidatures et les valider, avant un scrutin prévu les 12 et 13 octobre et, si besoin, un deuxième tour les 19 et 20 octobre.

Patron du groupe à l'Assemblée, Christien Jacob, 59 ans, est depuis le début le grand favori face à ses deux concurrents quadragénaires. Les chiffres le confirment puisque le député de Seine-et-Marne a réuni les parrainages d'environ 10.500 militants et 122 parlementaires, dont 65 des 104 députés LR, selon un document consulté par l'AFP lundi.

Mardi, le député du Vaucluse Julien Aubert, 41 ans, ancien condisciple d'Emmanuel Macron à l'ENA, a, lui, annoncé le dépôt de 4.651 parrainages adhérents et 15 parlementaires. Guillaume Larrivé, député de l'Yonne, a de son côté affirmé sur franceinfo avoir recueilli "plus de 3.000 parrainages militants" qu'il ira déposer à 14H30 au siège de LR, sans préciser le nombre de soutiens parmi les parlementaires.

"Je suis hyper motivé, complètement conscient de la situation", qui est "hyper compliquée pour les Républicains et pour les Français", a souligné cet énarque de 42 ans.

Soutien de Christian Jacob, le vice-président de la commission d'investiture de LR Roger Karoutchi a souhaité sur BFMTV le retour d'une certaine "sérénité" pour entamer la "longue phase de reconstruction" d'un parti miné par les divisions et les départs de figures comme Edouard Philippe, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, Alain Juppé ou Valérie Pécresse.