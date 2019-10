Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Bernie Sanders participera au débat entre les candidats démocrates

(Belga) Un jour après une intervention chirurgicale, le sénateur Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, a confirmé sa participation au prochain débat entre les candidats démocrates.

Bernie Sanders a subi une intervention pour une artère bouchée suite à un malaise thoracique et a suspendu sa campagne jusqu'à nouvel ordre. Le porte-parole de sa campagne, Joe Calvello, a toutefois confirmé jeudi que le sénateur du Vermont participerait au prochain débat télévisé qui doit réunir 12 candidats démocrates le 15 octobre prochain, dans une université de l'Ohio. Un responsable de campagne a confirmé que l'élu de 78 ans était en bonne santé après son intervention chirurgicale, dans une déclaration rendue publique mercredi. La moyenne des sondages établie par le site RealClearPolitics sur la course à la candidature présidentielle démocratique place Bernie Sanders en troisième place (16,8%), après la sénatrice Elizabeth Warren (24%) et l'ancien vice président américain Joe Biden (26,2%). Bien que favori démocrate, Joe Biden a levé moins de fonds que Bernie Sanders pour sa campagne au troisième trimestre, soit 15,2 millions de dollars, a annoncé son équipe. (Belga)