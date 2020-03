Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Bloomberg remporte le territoire des Samoa américaines lors du caucus du Super Tuesday

(Belga) L'ancien maire de New York et magnat des médias Michael Bloomberg a remporté le caucus du territoire des Samoa américaines (Pacifique), organisé dans le cadre du "Super Tuesday", selon les projections des médias américains.

Le territoire ne dispose que de six délégués, et pèse donc peu dans la balance des 14 Etats où les démocrates se prononcent mardi. Il s'agit de la première victoire du milliardaire, qui se présente pour la première fois devant les électeurs démocrates, ayant fait l'impasse sur le début de la course. (Belga)